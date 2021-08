Conforme a los criterios de Saber más

“No tenemos el primer ni el segundo mejor presupuesto del torneo”, me dice Juan José Luque, director deportivo de Sporting Cristal. A pesar de ello, Luque asegura que no solo fueron temas económicos los que determinaron que no haya más refuerzos tras la salida de Washington Corozo. Sus razones se resumen en un proyecto deportivo que busca explicar en esta conversación.

-¿Por qué Sporting Cristal ha llegado a este nivel de austeridad?

A mí no me toca hablar de temas económicos. A mí me toca hablar de la postura del tema deportivo. La toma de decisiones en el club parten de una evaluación del equilibrio económico, en el que debes ser muy responsable, y del proyecto deportivo. Tengo muy claro cuál es el proyecto deportivo. Cuando le renovamos el contrato a Roberto Mosquera le explicamos de este proyecto: jugadores con calidad y solidez deportiva, y tener una plataforma formativa muy firme. Basamos nuestras decisiones en ese equilibrio. En este plantel, tenemos 17 jugadores Sub 23, de los cuales cuatro jugaron contra Peñarol. Al margen del resultado final, ha sido un logro tener este porcentaje porque va de la mano con el proyecto que tenemos. Tenemos jugadores jóvenes listos para afrontar estos partidos difíciles, como una final de Copa Bicentenario, ganar la Fase 1, ganar el año pasado el torneo local y jugar los cuartos de final de un torneo internacional con un cuadro histórico a nivel mundial como Peñarol. Es cierto que también podemos analizar si estuvimos acertados de cara al gol y cien mil aspectos. Pero como institución también tenemos que hacer seguimiento del plan que tenemos. Cristal ha clasificado a los cuartos de final de un torneo internacional cumpliendo los objetivos que tenemos en el proyecto. Si no reconocemos, no vamos a poder marcar objetivos realistas.

-¿Nunca se evalúo, entonces, traer refuerzos después de la salida de Corozo?

Claro que lo evaluamos, tenemos en el teléfono mucha gente ofreciendo jugadores. Nosotros tenemos el presupuesto planteado a inicio de temporada. Ojo que Sporting Cristal no tiene ni el primer ni el segundo presupuesto más grande de la liga peruana. Fuimos campeones peruanos, de la Fase 1, de la Bicentenario sin ser el mejor presupuesto. Esto es producto del trabajo, mucha planificación y ser valientes con un proyecto de fútbol formativo. Hay jugadores jóvenes que están creciendo deportivamente, por eso hace el análisis en su momento y piensas si es mejor traer un jugador de afuera o si el jugador de casa puede suplir esa necesidad. Ese análisis es muy importante, porque a veces se hacen fichajes que impiden el crecimiento de un futbolista que está en pleno progreso. Eso es muy peligroso. Cristal tiene jóvenes no para cumplir con la bolsa de minutos, sino para que se consoliden como titulares. Lo más fácil es tener la perspectiva de fichar y fichar; pero después toca el análisis interno para saber si esa necesidad realmente existe o si lo que hay en el mercado suple realmente las necesidades que tienes. Y también evaluar si lo que tienes para suplir posee precios en el mercado que nos obliga a ser cuidadosos con el presupuesto. No hemos dejado de fichar por falta de plata, sino que todo eso corresponde a un análisis profundo. Siempre la tendencia es fichar, pero también hay que tomar decisiones para que se consoliden algunos jugadores en el primer equipo. Y nuestros jóvenes están respondiendo.

-Peñarol también fue un equipo de muchos jóvenes…

Sí, por eso te digo que las decisiones que tomamos van a acorde a lo que se gestiona en muchos equipos importantes del mundo. Si queremos mejorar nuestra estructura futbolística, como club referente tenemos que ver cuál es la línea que se sigue en el contexto internacional. Hay proyectos que toman decisiones como las de nosotros y toman años en obtener resultados, nosotros ya lo estamos haciendo. No es natural obtener resultados en el corto plazo.

Luque presentó a Jorge Cazulo como nuevo técnico del equipoSub 18 de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

-¿Qué pasó con Washington Corozo?

Este fichaje se hizo antes que yo llegara, con acuerdos previos que teníamos que respetar. Washington pudo marcharse entre diciembre y enero, pero hicimos todo lo posible para retenerlo y para que no se marchara. A mitad de año sí fue imposible retenerlo, por los acuerdos que ya el club tenía con él. Solo nos quedó aceptar y no caer en un conflicto innecesario. Tocaba cumplir con la palabra dada.

-¿Es verdad que los incidentes con los hinchas apuraron su salida del club?

No va por ahí, el club es una institución que cuida al jugador, que lo trata bien, que lo potencia al máximo. Somos una entidad muy profesional y muy humana. Nosotros en ningún momento hemos recibido una comunicación del jugador o de su entorno de que esa situación con una parte de la barra habría influido en su decisión. Todo fue desde el lado deportivo.

-¿Cómo se manejó el tema disciplinario con Martín Távara?

En la interna tenemos un código de conducta con una normativa y sanciones. También le damos la posibilidad al jugador para que haga sus descargos, para que encare sus situaciones y también entendemos de que no siempre puede haber una mala internación del jugador. El jugador sabe que desde que he llegado se han tomado decisiones disciplinarias muy potentes. Pero no todos los casos obligan el mismo nivel decisión. Hay que educar, no solo se educa con el miedo.

Martín Távara pasó por el comité disciplinario de Sporting Cristal hace un mes. (Foto: Sporting Cristal).

-¿Pero hay un trabajo especial con él de contención y acompañamiento?

Claro, hay un seguimiento psicológico del jugador, hay un análisis, un acompañamiento, pero como con cualquier otro jugador. Nosotros no solo vamos a reaccionar porque hay un problema. Tenemos que intentar escuchar las alarmas antes. Eso sí, tampoco podemos encerrar a un futbolista en una jaula. No sobreprotegemos a los jugadores, porque eso retrasa la inmadurez.

-¿Es una política del club exportar futbolistas con cuotas anuales?

No, para nada. En ningún se me ha planteado algo así. Esto se da de manera natural en el mundo fútbol, en el mercado fútbol. No tenemos que buscarlo. La meta aquí es formar jugadores para que se consoliden en el primer equipo y nos lleven al máximo éxito posible. Si de allí se abren puertas para acceda a una liga superior a la nuestra, el club debe ser la plataforma para eso. Lo vemos como algo natural, no se me plantea como una medición numérica.

-¿Es exagerado decir que Cristal sigue el modelo de Independiente del Valle?

Yo respeto mucho los logros y objetivos de los demás, también me gusta observar qué hacen. Independiente tiene características de formación y exportación, pero no lo han conseguido en el primer día. Mi trabajo aquí, el primer año, fue hacer un análisis interno para hacer una propuesta adaptada a la realidad, historia y particularidad de Sporting Cristal. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Yo no hago copiar y pegar. Nosotros construimos y creamos.

Para Luque, el rendimiento de Marcos Riquelme tiene que ver con sus constantes lesiones. (Foto: Twitter)

-¿Existe un porcentaje de futbolistas exportables?

Nosotros hacemos seguimiento, hacemos valoraciones. Pero como te digo, todo esto se da de manera natural. El porcentaje es muy relativo, porque vivimos en un contexto muy cambiante.

-¿El presupuesto del 2022 será mejor para el club?

Todavía tenemos la Fase 2, la tabla acumulada y con Roberto (Mosquera) hemos hablado que toca recuperarnos mentalmente, recuperar las piernas porque algo de fatiga en el equipo hay. Pero estamos en Sporting Cristal y ese es el nivel de exigencia. Ya cuando tengamos claro el presupuesto del 2022 nos pondremos a trabajar en ello. Pero te repito que no somos ni el primer, ni el segundo presupuesto del torneo. Capaz no somos ni el tercero, pero le sacamos el máximo provecho al recurso que podemos conseguir. No es tener “más presupuesto”, sino cómo administras el presupuesto. Cristal es un club sano, sostenible y muy competitivo.

-¿La gran deuda deportiva puede ser la ausencia de un ‘9’ consolidado en el club?

No, porque hicimos una gran apuesta con Marcos Riquelme, pero él ha sufrido muchas lesiones, no ha acabado de recuperarse de esas lesiones. Por eso no ha podido mostrarse ni acumular partidos para mostrarse como el delantero que es. Pero ese hecho ha determinado que un delantero como Percy Liza se consolide como una gran opción nacional, que puede hacerle competencia a un delantero internacional. Y en esa posición también han jugado Irven Ávila y el mismo Hohberg. Tenemos muchos jugadores polivalentes. Mientras más jugadores locales se consoliden estaremos cumpliendo con el proyecto.

