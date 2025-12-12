Cliver Huamán Sánchez, el joven periodista peruano que se hizo conocido por su pasión y entrega para narrar partidos, ahora transmitirá el fútbol español a través de su cuenta Pol Deportes, así lo confirmó la cuenta de DSports en redes sociales. Tras relatar encuentros de la CONMEBOL Libertadores y la UEFA Champions League, el comunicador sigue ampliando su alcance internacional y consolidando una comunidad que lo ha apoyado desde sus inicios.

Su nombre comenzó a viralizarse luego de que se conociera la historia de su esfuerzo: Cliver viajó 18 horas en autobús desde Andahuaylas hasta Lima para poder narrar, desde la cima de un cerro, la final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Sin los recursos típicos de una gran cadena, decidió improvisar un estudio al aire libre y transmitir con la misma emoción que un relator profesional.

¡LLEGÓ EL TURNO DE #LaLigaEnDSPORTS!



⚽ Luego de transmitir la CONMEBOL #Libertadores y la UEFA #ChampionsLeague, Cliver Huamán Sánchez transmitirá el fútbol español desde su cuenta Pol Deportes.



Ese episodio, que dio la vuelta en redes sociales, lo convirtió en símbolo de perseverancia. La gente comenzó a seguirlo por su autenticidad y por la fuerza con la que vive el fútbol. Desde entonces, su canal Pol Deportes no ha dejado de crecer, con transmisiones que ya compiten en audiencia digital.

Ahora, con su salto hacia la cobertura del fútbol español, Cliver Huamán busca seguir demostrando que la pasión puede abrir cualquier puerta. Su historia inspira a miles de jóvenes comunicadores que ven en él un ejemplo de que, con esfuerzo y creatividad, también es posible abrirse camino en el periodismo deportivo.