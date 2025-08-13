DirecTV EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de Alianza Lima vs. U. Católica desde el Estadio Alejandro Villanueva por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros países de Centroamérica, el juego va por la señal de Disney+. Mientras que en España, lo televisan LaLiga+. Es importante resaltar que el partido comienza a las 7:30 p.m. en horario peruano.

