Redacción EC
Redacción EC

DirecTV EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de vs. desde el Estadio Alejandro Villanueva por los octavos de final de la . Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros países de Centroamérica, el juego va por la señal de Disney+. Mientras que en España, lo televisan LaLiga+. Es importante resaltar que el partido comienza a las 7:30 p.m. en horario peruano.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

TAGS