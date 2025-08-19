DirecTV en vivo: transmite el partido de Alianza Lima vs. U. Católica desde Quito por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) por DirecTV y DGO (DirecTV GO) pasan el partido de Alianza por televisión y streaming en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.
VIDEO RECOMENDADO
Newsletter exclusivo para suscriptores