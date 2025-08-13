DIRECTV Sports EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de Cienciano vs. Bolívar desde el Estadio Hernando Siles por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En Bolivia la señal encargada de emitir el duelo es Tigo Sports 2. Es importante resaltar que el partido comienza a las 5:00 p.m. en horario peruano.

