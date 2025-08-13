Vía DIRECTV, no te pierdas ningún detalle del duelo entre Cienciano y Bolívar desde el estadio Hernando Siles. (Photo by Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Redacción EC
Redacción EC

DIRECTV Sports EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de Cienciano vs. Bolívar desde el Estadio Hernando Siles por la ida de los octavos de final de la . Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En Bolivia la señal encargada de emitir el duelo es Tigo Sports 2. Es importante resaltar que el partido comienza a las 5:00 p.m. en horario peruano.

