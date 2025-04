ESPN 2 EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de FBC Melgar vs. Puerto Cabello desde el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2025. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android, en todo el territorio peruano. En Venezuela el duelo se podrá ver por ESPN y Disney Plus. Es importante resaltar que el partido comienza a las 9:00 p.m. en horario peruano.