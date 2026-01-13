Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Unión EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Parque Viera de Montevideo por la primera jornada de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero del 2026, a las 4:15 de la tarde (hora peruana), que son las 6:15 PM de Argentina y Chile, las 3:15 PM de México y las 10:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica (incluido Perú) lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

TAGS