Disney Plus Premium EN VIVO: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el duelo entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026 desde el Estadio Parque Viera de Montevideo. El partido arrancará a las 7:00 PM en Perú y a las 9:00 PM en Argentina, Chile y Uruguay este domingo 18 de enero del presente año. En Argentina, el compromiso lo pasará ESPN Premium. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

