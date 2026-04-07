¡Estuvo cerca! El doble remate de Jairo Concha que casi pone el 1-0 de Universitario vs Tolima | VIDEO

Jairo Concha tuvo en sus pies una doble oportunidad de marcar el 1-0 de Universitario vs Deportes Tolima, por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores. A los 17′, el volante crema combinó con Alex Valera, quien lo asistió con el pecho y remató de derecha directo al arco, pero su remate fue atajado por el arquero Neto Volpi. Pero eso no fue todo, porque segundos después José Carabaló sacó el pase atrás para el ‘10’ de la U, quien remató otra vez por abajo y el porquero volvió a responder con eficacia.

Jairo Concha tuvo en sus pies una doble oportunidad de marcar el 1-0 de Universitario vs Deportes Tolima, por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores. A los 17′, el volante crema combinó con Alex Valera, quien lo asistió con el pecho y remató de derecha directo al arco, pero su remate fue atajado por el arquero Neto Volpi. Pero eso no fue todo, porque segundos después José Carabaló sacó el pase atrás para el ‘10’ de la U, quien remató otra vez por abajo y el porquero volvió a responder con eficacia. ¡EXQUISITA ASISTENCIA DE ALEX VALERA! Universitario se acercó ante Tolima con remate de Jairo Concha.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pLJuvRn6i7 — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru