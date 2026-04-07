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¡Estuvo cerca! El doble remate de Jairo Concha que casi pone el 1-0 de Universitario vs Tolima | VIDEO
¡Estuvo cerca! El doble remate de Jairo Concha que casi pone el 1-0 de Universitario vs Tolima | VIDEO
Por Redacción EC

Jairo Concha tuvo en sus pies una doble oportunidad de marcar el 1-0 de Universitario vs Deportes Tolima, por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores. A los 17′, el volante crema combinó con Alex Valera, quien lo asistió con el pecho y remató de derecha directo al arco, pero su remate fue atajado por el arquero Neto Volpi. Pero eso no fue todo, porque segundos después José Carabaló sacó el pase atrás para el ‘10’ de la U, quien remató otra vez por abajo y el porquero volvió a responder con eficacia.

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