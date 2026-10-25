Con dos goles y una asistencia, ‘Aladino’ fue la figura en la victoria de Sport Boys sobre FC Cajamarca en el estadio Miguel Grau del Callao.
Con dos goles y una asistencia, ‘Aladino’ fue la figura en la victoria de Sport Boys sobre FC Cajamarca en el estadio Miguel Grau del Callao.
Por Redacción EC

Christian Cueva brilló en la victoria de Sport Boys por 4-2 ante FC Cajamarca al marcar dos goles y convertirse en figura del conjunto chalaco en esta importante triunfo por el Torneo Clausura de la Liga 1.

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