Christian Cueva brilló en la victoria de Sport Boys por 4-2 ante FC Cajamarca al marcar dos goles y convertirse en figura del conjunto chalaco en esta importante triunfo por el Torneo Clausura de la Liga 1.

‘Aladino’ apareció a los 44 minutos para convertir un penal y, poco después, a los 45+1’, volvió a celebrar con una definición que permitió remontar antes del descanso.

En la segunda mitad, Brandon Palacios igualó para FC Cajamarca, pero Cueva volvió a destacar al ejecutar un tiro libre que Emilio Saba transformó en el tercer tanto rosado.

La actuación del mediocampista fue clave para encaminar el triunfo, que Jostin Alarcón aseguró a los 82 minutos. Cueva lideró una remontada memorable ante su hinchada en el estadio Miguel Grau del Callao.