Este 28 de octubre se cumplirán 50 años de la gesta más grande en la historia del fútbol peruano: el Perú de Chumpitaz, Cubillas y Sotil se proclamó campeón de la Copa América 1975, el segundo título sudamericano tras el conseguido en 1939. Por ese motivo, El Comercio realizó el documental “Fuimos Héroes” que rinde el merecido homenaje a una generación dorada que le regaló la alegría más enorme a todo un país.

El estreno del documental se realizará este lunes 27 de octubre en el Movie Time Basadre de San Isidro, a partir de las 7:00 P.M.

Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, los protagonistas de este documental, estarán presentes en el estreno. Asimismo, el evento también contará con la presencia de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director de el diario El Comercio e integrantes de la secciones Deportes Total y Núcleo Audiovisual.

Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, la familia del siempre recordado Hugo Sotil, entre otros se sentaron frente a cámaras para relatar episodios jamás revelados de aquel torneo que reunió por primera vez a las diez selecciones de América y tuvo a la Bicolor como la mejor de todas, dejando en el camino a Brasil.

Mira el trailer oficial del documental que dimensionará la hazaña de los héroes del fútbol peruano, nuestros héroes, y que dentro de poco se podrá ver en cines.