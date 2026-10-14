Universitario de Deportes afrontará su próximo partido con una nueva preocupación en defensa. Se trata de Matías Di Benedetto, quien todavía no está recuperado de la lesión muscular de primer grado que sufrió en el muslo posterior derecho en el clásico ante Alianza Lima y no será tomado en cuenta para el duelo ante Atlianza Atlético.

Según Colectivo World, el defensor argentino sumará su tercer partido sin jugar, tras perderse los duelos ante Deportivo Garcilaso y Melgar. El descanso por la fecha FIFA tampoco fue suficiente para que pudiera recuperarse por completo, por lo que en Universitario optaron por no arriesgarlo en un compromiso importante del Torneo Clausura.

Ante esta situación, el técnico Fabián Bustos podría mantener la línea de tres y apostar nuevamente por Ánderson Santamaría, Caín Fara y Williams Riveros. El argentino deberá definir cómo distribuirá a sus defensores para enfrentar a Alianza Atlético, mientras intenta recuperar la solidez que caracterizó al equipo durante las últimas temporadas.

La intención del cuerpo técnico es que Di Benedetto pueda reaparecer cuando se encuentre completamente recuperado. Una de las posibilidades es que el zaguero llegue al partido contra Juan Pablo II College, programado para el sábado 24 de octubre en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El momento defensivo de Universitario también representa un desafío para Bustos. Los cremas no consiguen terminar un partido con el arco en cero desde el 23 de agosto, cuando derrotaron 3-0 a Los Chankas. Desde entonces recibieron goles en todos sus encuentros, una estadística que el equipo deberá corregir si pretende mantenerse en la pelea por conquistar el segundo torneo de la temporada.

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