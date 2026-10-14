Dolor de cabeza en Universitario: Di Benedetto será baja ante Alianza Atlético y Bustos mueve sus fichas. (Foto: Getty Images)
Dolor de cabeza en Universitario: Di Benedetto será baja ante Alianza Atlético y Bustos mueve sus fichas. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes afrontará su próximo partido con una nueva preocupación en defensa. Se trata de Matías Di Benedetto, quien todavía no está recuperado de la lesión muscular de primer grado que sufrió en el muslo posterior derecho en el clásico ante Alianza Lima y no será tomado en cuenta para el duelo ante Atlianza Atlético.

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