Apenas iniciaba el año, en enero del 2025, Chincha recibió una noticia que les sacó más de una carcajada a los vecinos: Jorge Luna, uno de los dos comediantes de Hablando Huevadas, había adquirido el club Domingo Dianderas de la ciudad. A decir verdad, la expectativa de un salto profesional hacia el ascenso no era tanta como la de las hilarantes transmisiones que se veían venir. El camino, que parecía dirigido solo a agigantar el show humorístico, tomó otro rumbo y hoy, con una irónica seriedad, hoy brilla en la Copa Perú.

Jorge Luna mueve sus fichas: Domingo Dianderas fichó a exjugador de Sporting Cristal. Foto: Instagram

Un antes y después

Previo a la compra de Jorge Luna, casi ningún aficionado al fútbol profesional peruano conocía a Domingo Dianderas. Pero sí quienes siguen el ’fútbol macho’ entre clubes que disputan las ligas distritales y departamentales. Era un club reconocido en su ciudad, pero no admirado por muchos.

Lo que parecía una adquisición excéntrica por el millonario comediante, finalmente no fue gasto por diversión, sino una inversión que debía dar frutos y eso hizo apenas se supo la noticia. Luna, como principal propietario, ideó la manera en que Domingo Dianderas pueda ser rentable así no mejore su calidad futbolística en lo inmediato: las transmisiones de los partidos por YouTube.

Domingo Dianderas se refuerza con un ex Sporting Cristal para buscar el ascenso en la Copa Perú. Foto: Instagram

Para nadie es secreto que tanto Jorge Luna como su socio Ricardo Mendoza tienen una legión de seguidores no solo alrededor en el Perú sino en todo el mundo. Ambos comediantes y empresarios le dieron aquel reflector al, hasta entonces, humilde Domingo Dianderas para que la gente -futbolera y no- esté pendiente de cada partido porque las transmisiones iban a contar con sus dos grandes ídolos populares.

¡De hacer reír a dominar los negocios! Jorge Luna celebra el inesperado logro de ‘No Hay Sin Suerte’ | Foto: @nohaysinsuerteoficial

Cien mil espectadores en vivo durante la primera emisión fue la métrica que ratificó al monstruo del internet como impensado. Domingo Dianderas se había vuelto el equipo que, semana a semana, podía unir a miles de usuarios para escuchar las reacciones pero, casi sin darse cuenta, también sembrar un incipiente hinchaje por el club chinchano. El cariño se iba ganando y, a la par, la profesionalización iba apareciendo.

En la campaña del 2025 tenía el gran objetivo de escalar en el sistema de ascenso en el fútbol peruano. Empezó a reforzarse con nombres de recorrido en Copa Perú y, notoriamente, el nivel futbolístico fue en incremento. Se trataba casi de un experimento sin precedente: la fuente principal de inversión en el club de fútbol venía del éxito de Jorge Luna, es decir, del entretenimiento generado por los propios usuarios en redes sociales.

Domingo Dianderas hace historia: equipo de Jorge Luna clasifica a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)

2026, año de éxito

Una vez iniciado este año, Domingo Dianderas se consagró campeón distrital de Chincha Alta para después también ser campeón provincial de Chincha. Ya como representante chinchano en la etapa departamental, pudo ser campeón de Ica el último 23 de agosto y esto le valió el ingreso a la Etapa Nacional de la Copa Perú.

Dicha etapa inició a mediados de setiembre y el equipo sureño ya hizo contrataciones que no solo se quedaron en el ‘fútbol macho’, sino que incluso tuvieron paso por la primera división: Tadashi Aoki e Iván Santillán. De hecho, en las dos primeras fechas han sumado dos triunfos y no cuentan con goles en contra.

De esta manera, el club chinchano continúa su sueño de estar cada vez más cerca del ascenso nacional y, casi en tiempo récord, lo que empezó como una idea descabellada que podía quedarse en una compra excéntrica para generar más risas, evolucionó a camino bastante serio rumbo al fútbol profesional peruano.

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