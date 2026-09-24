Por Fernanda Huapaya

Apenas iniciaba el año, en enero del 2025, Chincha recibió una noticia que les sacó más de una carcajada a los vecinos: Jorge Luna, uno de los dos comediantes de Hablando Huevadas, había adquirido el club Domingo Dianderas de la ciudad. A decir verdad, la expectativa de un salto profesional hacia el ascenso no era tanta como la de las hilarantes transmisiones que se veían venir. El camino, que parecía dirigido solo a agigantar el show humorístico, tomó otro rumbo y hoy, con una irónica seriedad, hoy brilla en la Copa Perú.

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