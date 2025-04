Domingo Dianderas es un club que en los últimas semanas ha ganado protagonismo por varias razones: Es un boom en redes sociales, juega la Copa Perú y su du dueño es el comediante e influencer Jorge Luna. Dentro del plantel del elenco amarillo, se encuentra Sergio Piscoya, muchacho del distrito de Ventanilla, que destacó en su liga local hasta el 2020. Le dicen La Joya. Los arenales, la canchita de losa y el peloteo de barrio fueron su primer vinculo con el fútbol. Hoy sueña con llegar lejos. Más allá de los likes y los virales.

El 2021 fichó por Comerciantes Unidos para formar parte del equipo de la sub-18 y jugar Copa Generación en el 2021. Por un tema de papeles no jugó en el 2022, pero en el 2023 juega Copa Perú con el club Juventud Palmeiras de Mi Perú, Callao y llegó hasta la Etapa Nacional. Fue observado por la Federación Peruana de Fútbol Playa y formó parte de la sub-20, con la que incluso disputó dos Sudamericanos en Chile y Ecuador.

Tras ello, el 2024 ficha por Sport Boys, donde formó parte de la reserva del club rosado; sin embargo, desde que se unió a Domingo Dianderas, su nombre ha cobrado más relevancia en las redes sociales.

Este domingo le dijo adiós a la posibilidad de seguir avanzando con el Domingo Dianderas en Copa Perú. Antes, conversó con Deporte Total.

Domingo Dianderas, el equipo de Jorge Luna que es sensación en Instagram

-¿Cómo explicas lo que viven en Domingo Dianderas, un club de barrio que es un fenómeno de masas?

La verdad es que este momento es muy emocionante y bonito, saber toda la exposición que tenemos. Creo que es algo que antes no se vio en la Copa Perú, de que un equipo tenga más seguidores o exposición que algunos equipos profesionales. Es algo de que a nosotros como jugadores nos motiva para poder mostrarnos y hacer las cosas bien. Todo es poco a poco. Sabemos que es una presión de poder lograr algo bueno. El objetivo es campeonar la Copa Perú. Es largo, tenemos que ir paso a paso. De todas maneras lograremos algo bueno con Domingo Dianderas.

-¿Jorge Luna se involucra con ustedes?

Sí, claro. Ya nos hemos reunido con él. Conoce a todo el equipo y sabe de cada uno de nosotros. Siempre está presente mandando mensajes de apoyo y aliento. Se preocupa por nosotros y eso es importante para lograr objetivos.

-Desde tu llegada a Dianderas y la asunción de Jorge Luna, ¿qué cambios has notado en lo institucional?

Sí, yo recién llegue este año. Me sumé para la temporada, a inicios de año, me llamaron y presentaron el proyecto. Me dijeron todo lo que se venía y lo vi como una buena oportunidad para mostrarme. La verdad acá con la llegada de Jorge ha tenido mucho impacto y nosotros aquí tenemos todo. Tenemos un plantel completo, entrenadores, preparador físico, fisioterapia, médico, rehidratantes y todos los implementos para entrenar tranquilos. Eso es necesario para un equipo y el tema de la audiencia es muy importante la exposición para poder mostrarnos como jugadores.

-¿Hubo mejoras en el tema económico con la llegada de Luna?

Yo creo que sí. Porque tenemos todo lo que un club profesional tiene. Quizás, no sé si esté en mente de Jorge, a nosotros no nos ha dicho nada, pero quizás lo maneja con la directiva el tema del complejo deportivo, pero sería buena idea. Siento que hubo bastante mejora para el equipo y eso es importante.

-¿Qué objetivo tienen como institución?

De todas maneras el objetivo es ascender, si o sí, ya sea a Liga 3 o Liga 2, pero cada partido que se nos viene es una final. El camino es largo, pero tenemos que ir paso a paso. Pero de todas maneras con el objetivo en mente, que es campeonar.

-En la última transmisión te elogiaron por tu buen rendimiento, ¿cómo tomaste esos halagos?

Es algo muy bonito ser parte de los referentes del equipo. No tanto como responsabilidad porque esto es de todos. Yo para poder sobresalir necesito la ayuda de todos mis compañeros. No me costó, porque he jugado Copa Perú y la verdad siento que es un campeonato bonito y fuerte. Lo ideal es mostrarse aprovechando esta exposición que tiene el club.

¿Crees que ahora La Liga de Chincha tiene más exposición?

Creo que es muy importante porque acá hay muy buenos jugadores. No solo se habla de Chincha sino del fútbol en general. Quizás las críticas por el tema de la cancha, quizás porque antes no había apoyo del mantenimiento. Es importante que se hable de nosotros para que vean la realidad de la Copa Perú.