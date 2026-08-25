Domingo Dianderas comenzó a reforzar su plantel con miras a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El conjunto de Chincha, que tiene como presidente al comediante y empresario Jorge Luna, anunció la incorporación de un futbolista con recorrido en el fútbol profesional peruano.

Se trata de Tadashi Aoki, mediocampista de 26 años que se convirtió en el primer refuerzo del campeón departamental de Ica para afrontar la siguiente fase del torneo.

Tadashi Aoki es el primer refuerzo de Domingo Dianderas

A través de sus redes sociales, Domingo Dianderas confirmó oficialmente la llegada del volante y le dio la bienvenida a su nuevo equipo.

“¡Bienvenido al campeón de Ica! Tadashi Aoki se suma a Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026”, publicó la institución.

Aoki llega con la misión de aportar experiencia a un plantel que buscará superar la Etapa Nacional y continuar su camino hacia el ascenso al fútbol profesional.

El nuevo fichaje de Jorge Luna tiene pasado en Sporting Cristal

Uno de los principales antecedentes de Tadashi Aoki es su paso por Sporting Cristal. El mediocampista realizó parte de su formación en las divisiones menores del conjunto celeste y completó su desarrollo entre 2019 y 2021.

Posteriormente, el futbolista continuó su carrera en diferentes clubes del fútbol peruano, acumulando experiencia tanto en Liga 1 como en Liga 2.

Entre las instituciones que defendió aparecen Unión Huaral, Ayacucho FC, Alianza Universidad, Cusco FC y Unión Comercio, entre otras.

Jorge Luna mueve sus fichas: Domingo Dianderas fichó a exjugador de Sporting Cristal. Foto: Instagram

Aoki fue elegido mejor jugador de la Liga 2 en 2024

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Tadashi Aoki se produjo durante su etapa en Alianza Universidad.

En 2024, después de que el conjunto huanuqueño se consagrara campeón de la Liga 2, Aoki fue elegido como mejor jugador de la temporada y también formó parte del once ideal del campeonato.

Su recorrido en el fútbol de ascenso le permitió ganar continuidad y convertirse en uno de los jugadores importantes de Alianza Universidad.

Tadashi Aoki fue elegido el mejor jugador de la Liga 2 2024. Foto: LFP

Domingo Dianderas busca avanzar en la Copa Perú

Ahora, el mediocampista afrontará un nuevo desafío con Domingo Dianderas. El equipo chinchano viene de conquistar la Liga Departamental de Ica, resultado que le permitió asegurar su presencia en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

Con la incorporación de Aoki, la institución empieza a darle forma a un plantel que tendrá como principal objetivo competir ante los mejores representantes regionales del país y mantener vivo el sueño de alcanzar el ascenso al fútbol profesional.

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