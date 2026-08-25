Domingo Dianderas se refuerza con un ex Sporting Cristal para buscar el ascenso en la Copa Perú. Foto: Instagram
Domingo Dianderas se refuerza con un ex Sporting Cristal para buscar el ascenso en la Copa Perú. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Domingo Dianderas comenzó a reforzar su plantel con miras a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El conjunto de Chincha, que tiene como presidente al comediante y empresario Jorge Luna, anunció la incorporación de un futbolista con recorrido en el fútbol profesional peruano.

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