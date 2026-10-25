Domingo Dianderas visita al Atlético Torino por los dieciseisavos de final de la Copa Perú en el estadio Campeonísimo de Talara. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de la 1:30 PM (hora peruana). Con su reciente refuerzo, Jean Deza, el equipo de Chincha buscará dar el primer golpe en Piura y encaminar su clasificación a la siguiente fase. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por cable y streaming.

¿En qué canal TV transmiten Domingo Dianderas vs. Atlético Torino EN VIVO por Copa Perú?

El partido entre Domingo Dianderas vs. Atlético Torino será transmisión por YouTube para todo el Perú mediante streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por Copa Perú?

La transmisión ONLINE del partido de Domingo Dianderas vs. Atlético Torino será a través de YouTube en todo el Perú.

¿A qué hora juega Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por Copa Perú?

El partido entre Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por Copa Perú empieza a la 1:30 PM (hora peruana) este domingo 25 de octubre en el estadio Campeonísimo de Talara.

¿Cuándo juega Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por Copa Perú?

El partido entre Domingo Dianderas vs. Atlético Torino por Copa Perú se jugará este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Campeonísimo de Talara.