Domingo Dianderas y Bella Esperanza se enfrentan este domingo 15 de noviembre por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2026. El cuadro chinchano llega a este compromiso después de empatar 1-1 en la ida, con un gol agónico de Junior Catashunga que dejó la serie abierta. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Quilmaná (Cañete) y definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo. ¿A qué hora juegan Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza y dónde ver el partido EN VIVO? Revisa los detalles de este decisivo compromiso.

Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Perú Vaope 2026 desde el Estadio Municipal de Quilmaná.

¿A qué hora juega Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza hoy?

El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Municipal de Quilmaná. El compromiso comenzará a las 3:30 p.m. (hora peruana).

Perú: 3:30 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza EN VIVO?

El duelo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Perú 2026 no contará con transmisión por señal abierta ni por cable. Por ello, los aficionados deberán recurrir a las plataformas digitales para seguir las acciones del encuentro.

TV abierta: No habrá transmisión confirmada.

No habrá transmisión confirmada. Cable: No habrá transmisión confirmada.

No habrá transmisión confirmada. Streaming: El partido podrá seguirse a través de YouTube.

¿Dónde ver Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza ONLINE por YouTube?

Los hinchas podrán seguir el encuentro por internet a través de YouTube. Canales como Desde la Cancha y No Somos TV transmitirán el compromiso vía streaming, por lo que se presentan como alternativas para seguir EN VIVO la definición de esta llave de la Copa Perú.

Horario, TV y dónde ver en vivo Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026.

Domingo 15 de noviembre de 2026. Partido: Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza.

Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza. Hora: 3:30 p.m. (hora peruana).

3:30 p.m. (hora peruana). Canal de TV: No contará con transmisión por señal abierta ni cable.

No contará con transmisión por señal abierta ni cable. Streaming: YouTube, a través de canales como Desde la Cancha y No Somos TV.

YouTube, a través de canales como Desde la Cancha y No Somos TV. Estadio: Municipal de Quilmaná.

Municipal de Quilmaná. Competencia: Copa Perú Vaope 2026.

¿Qué necesita Domingo Dianderas y Bella Esperanza para clasificar?

La llave llega abierta después del empate 1-1 registrado en el partido de ida. Domingo Dianderas consiguió rescatar la igualdad con un gol agónico de Junior Catashunga, resultado que mantiene las opciones de clasificación para ambos equipos.

En caso de que el marcador global termine igualado al finalizar el encuentro de vuelta, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Por ello, el compromiso en Quilmaná será decisivo para conocer qué equipo continúa en carrera en la Copa Perú 2026.