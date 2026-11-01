Este domingo 1 de noviembre, Domingo Dianderas vs Torino se enfrentan por una nueva fecha de la Copa Perú. Consulta aquí dónde ver los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú. En esta ocasión, el equipo local se posiciona con ventaja tras el resultado de la última fecha en Talara. Descubre quién logrará pasar a los 8avos de final. Revisa el horario y más detalles de la transmisión oficial.

¿Cuándo y dónde ver Domingo Dianderas vs Torino?

El partido de Domingo Dianderas vs Torino se juega este domingo 1 de noviembre en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha.

¿A qué hora juegan Domingo Dianderas vs Torino?