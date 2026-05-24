La consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura no solo desató la alegría de los hinchas, sino también la emoción de la familia de Paolo Guerrero. Su madre, conocida como Doña Peta, celebró el logro y resaltó que el gran anhelo del delantero siempre fue campeonar con el club de sus amores. “Así es, el gusto de él que él quería campeonar con Alianza, bueno todavía falta, pero aunque sea ya la apertura y yo creo que también nos llevamos el título nacional”, expresó.

Asimismo, reveló el constante apoyo espiritual que le brinda a su hijo en cada partido, destacando la fe como un pilar fundamental en su carrera. “Ah, sí, siempre le doy sus bendiciones y le digo, hijito, vamos a jugar como tú sabes y vamos que Dios te va a ayudar”, comentó, mostrando el vínculo cercano que mantienen.

🎙️ Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero: "Paolo Guerrero regresó con el objetivo de ser campeón. Es un título especial para él. Él quería terminar en Alianza y salir campeón". pic.twitter.com/vlGkCDL30N — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 24, 2026

Doña Peta también subrayó que el regreso del ‘Depredador’ al fútbol peruano tuvo un objetivo claro desde el inicio: salir campeón con Alianza Lima. “Eso es porque él quería terminar acá en Alianza y salir campeón. Y ese es el gran objetivo de fin de año”, afirmó, dejando en evidencia la motivación que impulsa al atacante.

Finalmente, dejó entrever que este podría ser el cierre soñado para la carrera de Guerrero, siempre y cuando se cumpla la meta principal. “Por ahí retirarse, pero con ese objetivo. Así es, él vino con ese objetivo”, concluyó, ilusionando a los hinchas con un final de temporada perfecto.