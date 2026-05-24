Por Redacción EC

La consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura no solo desató la alegría de los hinchas, sino también la emoción de la familia de Paolo Guerrero. Su madre, conocida como Doña Peta, celebró el logro y resaltó que el gran anhelo del delantero siempre fue campeonar con el club de sus amores. “Así es, el gusto de él que él quería campeonar con Alianza, bueno todavía falta, pero aunque sea ya la apertura y yo creo que también nos llevamos el título nacional”, expresó.

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