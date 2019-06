Donald Millán se despidió de Binacional vía redes sociales, tras consagrarse campeón del Torneo Apertura

El último fin de semana, Binacional se coronó como el campeón del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1, al vencer por 2-0 a Sport Boys en condición de local. Sin embargo, el conjunto de Juliaca habría sufrido su primera baja, pues Donald Millán se despidió del club a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Gracias a todos. Hasta pronto Juliaca. De corazón los voy a recordar a todos. Un abrazo de gol", señaló el colombiano, acompañado de una foto de la plantilla campeona del torneo.

Donald Millán fue crucial para que Binacional se corone en el Torneo Apertura. El colombiano anotó en 11 ocasiones, con lo cual se ubicó como el goleador del campeonato.

Cabe precisar que el club aún no se pronunció sobre la salida del ex César Vallejo; sin embargo, ante la propia publicación del futbolista, todo haría indicar que su futuro ya no estaría en Juliaca.