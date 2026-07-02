El estadio Monumental de Ate, considerado el recinto deportivo más grande del Perú, celebra 26 años desde su inauguración, consolidándose como uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano. A lo largo de su historia, ha sido testigo de jornadas inolvidables, títulos nacionales y noches que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas. La institución Universitario de Deportes recordó la fecha con una publicación especial en sus redes sociales, destacando el valor simbólico de su casa deportiva.

“¡Feliz aniversario a nuestra casa!”, fue el mensaje compartido por el club, en una celebración que rápidamente generó reacciones entre los aficionados cremas.

Inaugurado hace más de dos décadas, el Monumental no solo se ha convertido en el hogar de la ‘U’, sino también en un escenario de trascendencia continental. Allí se disputaron dos finales de la Copa Libertadores, eventos que posicionaron al estadio como uno de los más importantes de la región y elevaron su reconocimiento internacional.

Dicho escenario también guarda uno de los capítulos más celebrados por la hinchada crema: la recordada final del 2009, cuando Universitario de Deportes se consagró campeón nacional frente a su clásico rival, Club Alianza Lima. Aquella definición, disputada en un estadio colmado de emociones, quedó marcada como una de las noches más intensas del fútbol peruano, en la que el recinto fue testigo de una consagración que aún se recuerda con especial orgullo en Ate.

Hoy, a 26 años de su apertura, el Monumental sigue siendo un símbolo de identidad, historia y pasión para el fútbol peruano. Más allá de su imponente infraestructura, representa el vínculo emocional entre el club y su gente, que lo celebra como una verdadera casa de recuerdos imborrables.

VIDEO RECOMENDADO