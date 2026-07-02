Por Redacción EC

El estadio Monumental de Ate, considerado el recinto deportivo más grande del Perú, celebra 26 años desde su inauguración, consolidándose como uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano. A lo largo de su historia, ha sido testigo de jornadas inolvidables, títulos nacionales y noches que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas. La institución Universitario de Deportes recordó la fecha con una publicación especial en sus redes sociales, destacando el valor simbólico de su casa deportiva.