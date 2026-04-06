Por Redacción EC

visita a este martes 7 de abril del 2026 por la jornada 10 del Torneo Apertura de la en el estadio Unión Tarma. Los íntimos llegan a este partido tras perder en el clásico 1-0 contra Universitario y necesitan un triunfo con autoridad para mantenerse en la pelea del certamen. Por su parte, el cuadro tarmeño cayó 3-2 en su visita a Cienciano y urge hacerse fuerte de local para competir por puestos de clasificación internacional. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs ADT EN VIVO EN VIVO por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs ADT por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz
Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs ADT este martes 7 de abril del 2026 por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Unión Tarma.
Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs ADT este martes 7 de abril del 2026 por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Unión Tarma.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs ADT por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:15 PM de Perú este martes 7 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:15 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:15 p.m.
  • España: 10:15 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:15 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia3:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador3:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile5:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia4:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela4:15 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México2:15 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos4:15 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

  • Fecha: Martes 7 de abril del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs ADT
  • Horario: 3:15 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Unión Tarma.
Liga 1 Max EN VIVO: transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma.
Liga 1 Max EN VIVO: transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Unión Tarma.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs ADT

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero.
  • ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jhair Soto, Luis Perez, Ángel Ojeda; Josue Alvino, Jordan Guivin; Joao Rojas, Víctor Cedron, Aylton Aryed Lucas; Jonatan Bauman.
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