¿Qué canales TV pasan, Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Por Redacción EC

vs EN VIVO medirán fuerzas por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Mansiche de Trujillo, este sábado 14 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán reponerse de la eliminación en la Copa Libertadores con una victoria en el certamen local. donde han consechado dos triunfos en las primeras dos fechas. Los íntimos llegan con varias bajas, pero también recuperan a algunos jugadores y son favoritos para quedarse con los tres puntos. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético y los horarios para verlo por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Mansiche de Trujillo.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Colombia8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Ecuador8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Argentina10:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Brasil10:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Paraguay10:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Uruguay10:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Chile10:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Bolivia9:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Venezuela9:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
México7:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos9:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 14 de febrero del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs Alianza Atlético
  • Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Mansiche de Trujillo.
Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura desde el Estadio Mansiche.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

