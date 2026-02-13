¿Qué canales TV pasan, Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO medirán fuerzas por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Mansiche de Trujillo, este sábado 14 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán reponerse de la eliminación en la Copa Libertadores con una victoria en el certamen local. donde han consechado dos triunfos en las primeras dos fechas. Los íntimos llegan con varias bajas, pero también recuperan a algunos jugadores y son favoritos para quedarse con los tres puntos. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético y los horarios para verlo por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Chile 10:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 14 de febrero del 2026.

: Sábado 14 de febrero del 2026. Partido : Alianza Lima vs Alianza Atlético

: Alianza Lima vs Alianza Atlético Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Mansiche de Trujillo.

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura desde el Estadio Mansiche.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.