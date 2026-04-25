Alianza Lima visita a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo este domingo 26 de abril. Los blanquiazules encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos fuera de casa para mantenerse cerca del líder Los Chankas, que tiene tres unidades más en la tabla de posiciones. Por su parte, el combinado local viene de golear 4-1 a Sporting Cristal de local y espera quedarse con la victoria ante otro grande del fútbol peruano. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau este domingo 26 de abril del 2026 por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú este domingo 26 de abril del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:30 PM

: 2:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM

3:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM

4:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM

5:30 PM Hora en España: 10:30 PM

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:30 PM Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Chile 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:30 PM Liga 1 Max Fanatiz México 2:30 PM Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:30 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 26 de abril del 2026.

: Domingo 26 de abril del 2026. Partido : Alianza Lima vs Atlético Grau

: Alianza Lima vs Atlético Grau Horario : 3:30 PM hora de Lima, Perú.

: 3:30 PM hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Estadio Mansiche de Trujillo

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.