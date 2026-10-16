Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva. El partido se jugará este domingo 12 de octubre del 2026 a partir de las 8:30 PM (horario peruano). El conjunto ‘blanquiazul’ llega a este duelo tras la victoria por 1-0 sobre Cusco FC. Por su lado, el club piurano empató sin goles ante Los Chankas. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau el domingo 18 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.. (Foto: Liga 1)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 18 de octubre del 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva.

El partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau HOY por Liga 1?

El partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 8:30 PM (hora peruana) este domingo 18 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Chile / Uruguay / Brasil: 10:30 PM

Bolivia / Venezuela: 9:30 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 8:30 PM

México: 7:30 PM

Estados Unidos (ET): 9:30 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Atlético Grau por Liga 1

Fecha: domingo 18 de octubre del 2026

domingo 18 de octubre del 2026 Partido: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Atlético Grau Hora: 8:30 PM (PER/COL/ECU); 10:30 PM (ARG/URU)

8:30 PM (PER/COL/ECU); 10:30 PM (ARG/URU) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Alejandro Villanueva

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.