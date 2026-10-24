Alianza Lima visita a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de la 1:15 PM (hora peruana). Los blanquiazules llegan de 3 victorias consecutivas y peleando el Clausura, en su último partido derrotó 3-1 a Atlético Grau en Matute y espera asegura el primer lugar del Acumulado. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua el domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 25 de octubre del 2026 desde el estadio 25 de Noviembre de Moquegua.

El partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. CD Moquegua HOY por Liga 1?

El partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a la 1:15 PM (hora peruana) este domingo 26 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 3:15 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 2:15 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 1:15 PM

México: 12:15 PM

Estados Unidos (ET): 2:15 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo Alianza Lima vs. CD Moquegua por Liga 1

Fecha: domingo 25 de octubre del 2026

domingo 25 de octubre del 2026 Partido: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Hora: 1:15 PM (PER/COL/ECU); 3:15 PM (ARG/URU)

1:15 PM (PER/COL/ECU); 3:15 PM (ARG/URU) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: 25 de noviembre de Moquegua

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.

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