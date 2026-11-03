Alianza Lima recibe a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. El partido se jugará este martes 3 de noviembre a partir de las 8:00 PM (hora peruana). Los íntimos llegan de una dura derrota ante Sporting Cristal que los alejó de la chance de ganar el Torneo Clausura, sin embargo, necesitan de los 3 puntos para mantenerse como líder del Acumulado. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs Cienciano? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Matute.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canal TV transmiten Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano será transmisión por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Alianza vs Cienciano lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Alianza Lima vs Cienciano será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM (hora de Perú) y 10:00 PM (hora argentina) este martes 3 de noviembre del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano se jugará este martes 3 de noviembre del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.