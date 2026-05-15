Alianza Lima visita a Cienciano en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco este sábado 16 de mayo del 2026 por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Los blanquiazules llegan a este partido tras igualar en la fecha anterior 1-1 ante Sporting Cristal y mantenerse como único líder del certamen. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que también pelea por el campeonato y tiene una gran oportunidad de apretar más la diferencia entre ambos. Si Alianza gana, dejará fuera de pelea a Cienciano; y si pierde, el ‘Papá’ se pondrá a un solo punto a falta de dos fechas para el final. A continuación, te dejamos los canales que transmiten el partido, a qué hora empieza y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Cienciano por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Cienciano por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Repasa dónde ver el partido Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por la fecha 15 de la Liga 1, a qué hora empieza y en qué canales transmiten el partido desde el Estadio Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026?

El clásico de Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 5:45 PM de Perú este sábado 16 de mayo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 4:45 PM

: 4:45 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:45 PM

5:45 PM Hora en Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 6:45 PM

6:45 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7:45 PM

7:45 PM Hora en España: 12:45 AM del domingo

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:45 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 5:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 5:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 7:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 7:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 7:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 7:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 6:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 6:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 6:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 4:45 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 6:45 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 16 de mayo del 2026.

: Sábado 16 de mayo del 2026. Partido : Alianza Lima vs Cienciano

: Alianza Lima vs Cienciano Horario : 5:45 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:45 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Garcilaso de la Vega.

Liga 1 Max EN VIVO: ver el partido Alianza Lima vs Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el estadio Garcilaso de la Vega.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Cienciano va a través de Liga 1 MAX por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Cienciano va a través de Fanatiz por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Lima vs Cienciano va a través de Fanatiz por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Alianza Lima vs Cienciano va a través de Fanatiz por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Alianza Lima vs Cienciano va a través de Fanatiz por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Alineaciones de Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima : Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Chávez; Pavez, Gaibor, Vélez; Gentile, Castillo y Ramos.

Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Chávez; Pavez, Gaibor, Vélez; Gentile, Castillo y Ramos. Cienciano: Falcón; Aguirre, Bandiera, Aguilar, Yovera; Martinich, Succar, Núñez, Caparo; Salazar, Cavero.