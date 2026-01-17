Redacción EC
vs. EN VIVO: este domingo 18 de enero del 2026, los blanquiazules enfrentan a Colo Colo en partido amistoso por la Serie Río de La Plata en el Estadio Parque Vieira de Montevideo. El equipo de Pablo Guede disputará su último encuentro de pretemporada y buscará una victoria para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga 1. Por otro lado, el rival también se prepara para lo que será el campeonato chileno e intentará darle una alegría a sus hinchas. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs. Colo Colo y los horarios para ver el partido por la Serie Río de La Plata desde el Estadio Parque Vieira en Montevideo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Colo Colo será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Colo Colo será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de La Plata?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Colombia7:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Ecuador7:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Argentina9:00 p.m.ESPNDisney Plus
Brasil9:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Paraguay9:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Uruguay9:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Chile9:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Bolivia8:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Venezuela8:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Costa Rica6:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Honduras6:00 p.m.No disponibleDisney Plus
El Salvador6:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Guatemala6:00 p.m.No disponibleDisney Plus
México6:00 p.m.No disponibleDisney Plus
Estados Unidos8:00 p.m.No disponibleDisney Plus

¿Cómo ver en México, Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de La Plata?

En México, el juego de Alianza Lima vs Colo Colo lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata

  • Fecha: Domingo 18 de enero del 2026
  • Partido: Alianza Lima vs Colo Colo
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Disney Plus, ESPN.
  • Estadio: Estadio Parque Vieira.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs Colo Colo

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti.
  • Colo Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata?

El partido de Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata se jugará en el Estadio Parque Vieira, que se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y tiene una capacidad para albergar a más de 8 mil espectadores.

