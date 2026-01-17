Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO: este domingo 18 de enero del 2026, los blanquiazules enfrentan a Colo Colo en partido amistoso por la Serie Río de La Plata en el Estadio Parque Vieira de Montevideo. El equipo de Pablo Guede disputará su último encuentro de pretemporada y buscará una victoria para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga 1. Por otro lado, el rival también se prepara para lo que será el campeonato chileno e intentará darle una alegría a sus hinchas. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs. Colo Colo y los horarios para ver el partido por la Serie Río de La Plata desde el Estadio Parque Vieira en Montevideo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Colo Colo será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Colo Colo será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de La Plata?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. No disponible Disney Plus Colombia 7:00 p.m. No disponible Disney Plus Ecuador 7:00 p.m. No disponible Disney Plus Argentina 9:00 p.m. ESPN Disney Plus Brasil 9:00 p.m. No disponible Disney Plus Paraguay 9:00 p.m. No disponible Disney Plus Uruguay 9:00 p.m. No disponible Disney Plus Chile 9:00 p.m. No disponible Disney Plus Bolivia 8:00 p.m. No disponible Disney Plus Venezuela 8:00 p.m. No disponible Disney Plus Costa Rica 6:00 p.m. No disponible Disney Plus Honduras 6:00 p.m. No disponible Disney Plus El Salvador 6:00 p.m. No disponible Disney Plus Guatemala 6:00 p.m. No disponible Disney Plus México 6:00 p.m. No disponible Disney Plus Estados Unidos 8:00 p.m. No disponible Disney Plus

¿Cómo ver en México, Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de La Plata?

En México, el juego de Alianza Lima vs Colo Colo lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata

Fecha: Domingo 18 de enero del 2026

Partido: Alianza Lima vs Colo Colo

Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

Canal: Disney Plus, ESPN.

Estadio: Estadio Parque Vieira.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs Colo Colo

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti.

Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo, Federico Girotti. Colo Colo: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata?

El partido de Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata se jugará en el Estadio Parque Vieira, que se encuentra en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y tiene una capacidad para albergar a más de 8 mil espectadores.

VIDEO RECOMENDADO Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.