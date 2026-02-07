¿Qué canales TV transmiten Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Por Redacción EC

vs EN VIVO medirán fuerzas por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva, este domingo 8 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán su segunda victoria consecutiva en el certamen local y reponerse anímicamente de la derrota del miércoles ante 2 de Mayo por la Copa Libertadires. Los íntimos llegan con varias bajas, pero también recuperan a algunos jugadores y son favoritos para quedarse con los tres puntos. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y los horarios para verlo por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Alejandro Villanueva.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Colombia6:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Ecuador6:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Argentina8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Brasil8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Paraguay8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Uruguay8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Chile8:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Bolivia7:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
Venezuela7:00 p.m.Liga 1 MaxYouTube y Liga 1 Max
México5:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos7:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 8 de febrero del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
  • Horario: 6:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.


¿En qué canal ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

