¿Qué canales TV transmiten Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO medirán fuerzas por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva, este domingo 8 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán su segunda victoria consecutiva en el certamen local y reponerse anímicamente de la derrota del miércoles ante 2 de Mayo por la Copa Libertadires. Los íntimos llegan con varias bajas, pero también recuperan a algunos jugadores y son favoritos para quedarse con los tres puntos. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

En Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Colombia 6:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Ecuador 6:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Argentina 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Brasil 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Paraguay 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Uruguay 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Chile 8:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Bolivia 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max Venezuela 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y Liga 1 Max México 5:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

