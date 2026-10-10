Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se jugará este domingo 11 de octubre del 2026 a partir de las 6:30 PM (horario peruano). Cusco FC arranca la jornada en el noveno lugar con 18 puntos, mientras que Alianza Lima se ubica en el décimo puesto con 16 unidades. Ambos equipos necesitan la victoria con urgencia para no distanciarse de la pelea por el campeonato. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por cable y streaming.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 11 de octubre del 2026 desde el Inca Garcilaso de la Vega.

El partido de Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC HOY por Liga 1?

El partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 6:30 PM (hora peruana) este domingo 11 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 8:30 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 7:30 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 6:30 PM

México: 5:30 PM

Estados Unidos (ET): 7:30 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Cusco FC por Liga 1

Fecha: domingo 11 de octubre del 2026

domingo 11 de octubre del 2026 Partido: Alianza Lima vs. Cusco FC

Hora: 6:30 PM (PER/COL/ECU); 8:30 PM (ARG/URU)

6:30 PM (PER/COL/ECU); 8:30 PM (ARG/URU) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.

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