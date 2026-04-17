Alianza Lima recibe a Cusco FC este sábado 18 de abril del 2026 por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan a este partido tras perder en el clásico 1-0 contra Universitario y necesitan un triunfo con autoridad para mantenerse en la pelea del certamen. Por su parte, el cuadro tarmeño cayó 3-2 en su visita a Cienciano y urge hacerse fuerte de local para competir por puestos de clasificación internacional. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Alianza Lima vs. Cusco FC (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:00 PM de Perú este sábado 18 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 18 de abril del 2026.

: Sábado 18 de abril del 2026. Partido : Alianza Lima vs Cusco FC

: Alianza Lima vs Cusco FC Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Estadio Alejandro Villanueva.

Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. ADT: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Joel Herrera; Lucas Colitto, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.