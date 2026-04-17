Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)
Alianza Lima vs. Cusco FC (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)
Por Redacción EC

recibe a Cusco FC este sábado 18 de abril del 2026 por la jornada 11 del Torneo Apertura de la en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan a este partido tras perder en el clásico 1-0 contra Universitario y necesitan un triunfo con autoridad para mantenerse en la pelea del certamen. Por su parte, el cuadro tarmeño cayó 3-2 en su visita a Cienciano y urge hacerse fuerte de local para competir por puestos de clasificación internacional. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz
Alianza Lima vs. Cusco FC (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)
Alianza Lima vs. Cusco FC (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:00 PM de Perú este sábado 18 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México7:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos9:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 18 de abril del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs Cusco FC
  • Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Estadio Alejandro Villanueva.
Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs Cusco FC

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • ADT: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Joel Herrera; Lucas Colitto, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.

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