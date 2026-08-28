Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 29 de agosto del 2026 por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules llegan a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos claves ante el líder del certamen, que viene haciendo una gran campaña. El equipo de Pablo Guede quiere recuperar la punta tras el empate 1-1 de la fecha anterior ante Melgar en Arequipa. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Derpotivo Garcilaso HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso el sábado 29 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 20:30 horas

20:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

21:30 horas En México y Centroamérica: 18:30 horas

18:30 horas En Estados Unidos (New York): 20:30 horas

20:30 horas En España: 02:30 horas del domingo

Canales TV para ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1

El partido de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Fecha: sábado 29 de agosto del 2026

sábado 29 de agosto del 2026 Partido: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Alejandro Villanueva

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

L1 Max

Fanatiz