Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso este sábado 14 de marzo del 2026 por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los íntimos llegan de vencer 3-1 a elgar en Matute y viajan al Cusco con la finalidad de mantenerse como el único líder del campeonato peruano. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 6:00 PM de Perú este sábado 14 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 5:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 14 de marzo del 2026.

: Sábado 14 de marzo del 2026. Partido : Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso Horario : 6:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.