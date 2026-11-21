Alianza Lima recibe a FC Cajamarca este domingo 8 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 3:30 p. m. (hora peruana). Alianza Lima recibirá este sábado a FC Cajamarca en Matute, desde las 3:30 p. m., por la última jornada del Torneo Clausura 2026, con la final nacional como siguiente desafío. El conjunto blanquiazul viene de empatar 1-1 frente a Los Chankas y buscará despedirse del certamen con una victoria. En cambio, FC Cajamarca llega tras vencer 2-0 a Alianza Atlético, pero necesita sumar para mantener sus opciones de permanencia. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. FC Cajamarca? Liga 1 MAX llevará el encuentro a todo el Perú por televisión. Además, DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la transmisión por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso estará disponible por Fanatiz.

Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)

¿En qué canal TV transmiten Alianza Lima vs. FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Asimismo, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max.

Por otro lado, en México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el partido de Alianza Lima será transmitido por Fanatiz. La plataforma permitirá ver el compromiso ONLINE desde su aplicación o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Alianza Lima vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Alianza Lima vs. FC Cajamarca estará disponible a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Fanatiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. FC Cajamarca HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Lima vs. FC Cajamarca, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1, empieza a la 3:30 p. m. (hora peruana) de este sábado 21 de noviembre de 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca se jugará este sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Alejadro Villannueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura. Será un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes en el cierre de la temporada.