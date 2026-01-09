Alianza Lima e Independiente de Avellaneda se enfrentarán en el Estadio Parque Viera de Montevideo en el duelo válido por la primera fecha de la Serie Río de La Plata. El amistoso se jugará este sábado 10 de enero y lo podrás ver EN EXCLUSIVA por ESPN Premium en Argentina y Disney Plus en el resto de Sudamérica.

Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el conjunto ‘íntimo’ se medirá ante un histórico como el ‘Rojo’ en lo que será el primer duelo amistoso de la pretemporada.

Será un escenario ideal para conocer el rendimiento del plantel en un escenario de peso internacional, dado que Alianza Lima deberá afrontar la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente EN VIVO GRATIS?

El partido de Alianza Lima vs Independiente en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata se podrá a través de la plataforma Disney Plus en todo el territorio peruano.

Para que puedas ver Disney Plus en Perú, deberás descargarte la app y registrarte al plan que más te convenga. Luego, podrás ver todo el contenido en streaming para celulares, SmarTV, tablet y PC.

¿Canal de TV para ver Alianza Lima vs Independiente en Perú?

El partido de Alianza Lima vs Independiente en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Perú por Disney Plus.

¿En dónde pasan Alianza Lima vs Independiente en Argentina?

El partido de Alianza Lima vs Independiente en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Argentina por ESPN Premium.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Independiente