¡Llegó la Noche Blanquiazul 2026! Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en una presentación que quedará para la historia del equipo blanquiazul, que este año cumple 125 años de fundación. El equipo de Pablo Guede viene de realizar una dura pretemporada en Uruguay, disputando la Serie de Río de la Plata, donde obtuvo 2 derrotas y 1 victoria. Por otro lado, el equipo dirigido por Javier Mascherano comenzará su gira en Perú y espera lograr una victoria junto a sus máximas figuras. A continuación, te mostramos a detalles los canales que transmiten el partido y dónde podrás verlo ONLINE.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por Noche Blanquiazul 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por Noche Blanquiazul 2026 será transmitido a través de Latina (Canal 2) por señal abierta y Liga 1 Max (televisión paga) en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Inter Miami por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max y Zapping TV. Es importante recalcar que Latina, mediante su canal de YouTube, también transmitirá la Noche Blanquiazul 2026.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 será FOX Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. Latina y Liga 1 MAX YouTube y L1 Max Colombia 5:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Ecuador 5:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Argentina 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Brasil 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Paraguay 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Uruguay 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Chile 7:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Bolivia 6:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Venezuela 6:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Estados Unidos 3:00 p.m. FOX Deportes FOX App

Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026?

El partido de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, originalmente llamado Estadio Alianza Lima y conocido popularmente como Matute, es un estadio de fútbol de propiedad del Club Alianza Lima de la Primera División del Perú.