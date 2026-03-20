Alianza Lima recibe a Juan Pablo II este sábado 21 del 2026 por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan de empatar con Deportivo Garcilaso en Cusco y buscará mantener el liderazgo del campeonato peruano en Matute, mientras que, Juan Pablo II, llega de caer de local ante Los Chankas. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales transmitieron el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II este sábado 21 del 2026 por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 6:30 PM de Perú este sábado 21 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 12:30 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 6:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 6:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 8:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 5:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 6:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 21 de marzo del 2026.

: Sábado 21 de marzo del 2026. Partido : Alianza Lima vs Juan Pablo II

: Alianza Lima vs Juan Pablo II Horario : 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Juan Pablo II este sábado 21 del 2026 por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Kevin Quevedo, Jesús Castillo, Esteban Pavez, Eryc Castillo; Jairo Vélez y Paolo Guerrero. Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Martín Peralta, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Adriano Espinoza; Martin Alaniz, Christian Flores, Jack Durán; Maximiliano Jaumbeltz y Nilton Ramirez.