Alianza Lima visita a Los Chankas este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas, desde la 1:00 p. m. (hora peruana) y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Los blanquiazules necesitan una victoria para llegar a la última jornada con posibilidades de pelear por el título del Clausura, mientras que el conjunto local buscará hacer respetar su casa y asegurar un lugar entre los ocho primeros de la Tabla Acumulada para clasificar a un torneo internacional. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. Los Chankas? Liga 1 MAX llevará el encuentro a todo el Perú por televisión. Además, DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la transmisión por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso estará disponible por Fanatiz.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Alianza Lima vs Los Chankas por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas.

¿En qué canal TV transmiten Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Asimismo, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max.

Por otro lado, en México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el partido de Alianza Lima será transmitido por Fanatiz. La plataforma permitirá ver el compromiso ONLINE desde su aplicación o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Alianza Lima vs. Los Chankas por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Alianza Lima vs. Los Chankas estará disponible a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Fanatiz.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Los Chankas HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Los Chankas, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, empieza a la 1:00 p. m. (hora peruana) de este domingo 8 de noviembre de 2026. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Los Chankas por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se jugará este domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio Los Chankas, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Será un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes en el cierre de la temporada.