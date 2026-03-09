Alianza Lima vs Melgar EN VIVO se enfrentan por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva, este lunes 9 de mazo del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán una victoria que les permita recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones y depender de sí mismo camino al título. Por su parte, el conjunto arequipeño necesita volver a la senda del triunfo ante un rival directo y querrá dar la sorpresa en Matute para mantener sus opciones. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs Melgar y los horarios para verlo por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Colombia 8:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Ecuador 8:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Argentina 10:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Brasil 10:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Paraguay 10:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Uruguay 10:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Chile 10:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Bolivia 9:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Venezuela 9:30 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max México 7:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

Fecha : Lunes 9 de marzo del 2026.

: Lunes 9 de marzo del 2026. Partido : Alianza Lima vs Melgar

: Alianza Lima vs Melgar Horario : 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.