En qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Boys: a qué hora inicia partido por Liga 1

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO medirán fuerzas por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva, este viernes 20 de febrero del 2026.
Los dirigidos por Pablo Guede buscarán reponerse de las críticas en condición de local. El conjunto ‘rosado’ asoma como un rival complicado, pero los ‘íntimos’ tienen las fichas para sacar tres puntos.
A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
- España: 2:00 a.m.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Colombia
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Argentina
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Brasil
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Chile
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Liga 1 Max
|México
|7:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs Sport Boys
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alejandro Villanueva
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.