Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura de Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a su debut con varios partidos de preparación y esperan conseguir sus primeros 3 puntos del año, cuando se enfrenten al equipo comandado por Roberto Mosquera, que llegó esta temporada al ‘Rojo Matador’. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 será FOX Deportes.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|12:00 p.m.
|Liga 1 MAX
|YouTube y L1 Max
|Colombia
|12:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Ecuador
|12:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Argentina
|2:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Brasil
|2:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Paraguay
|2:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Uruguay
|2:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Chile
|2:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Venezuela
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|YouTube y L1 Max
|Estados Unidos
|12:00 p.m.
|FOX Deportes
|FOX App
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero del 2026
- Partido: Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Horario: 12:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: IPD de Huancayo.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite FOX Sports y FOX Deportes.