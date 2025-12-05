¡No te pierdas la revancha! Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a enfrentarse por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1. Blanquiazules y rimeneses luchan por el segundo cupo de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el partido de ida ambos clubes empataron 1 a 1, con goles de Martín Távara y Hernán Barcos. A continuación te mostramos en qué canales transmiten el partido y dónde ver online por streaming la transmisión.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido en todo el Perú vía Liga 1 Max. En México y Sudamérica la transmisión va por televisión en Fanatiz, por streaming podrás ver el juego en Liga 1 Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por FOX Sports.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY?

El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de playoffs de la Liga 1, se jugará este sábado 6 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva.

Hora del partido, Alianza Lima vs Sporting Cristal

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmisitido en Liga 1 Max a través de sus cableoperadores DirecTV, Claro TV, Win, entre otros. En streaming lo podrás ver por DGO, Zapping TV y Liga 1 Play en Perú. Por otro lado, en el resto del continente, podrás ver el partido por Fanatiz y en USA por FOX Sports. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 P.m. Liga 1 Max, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra DGO y Zapping TV Colombia 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Ecuador 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Argentina 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Brasil 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Paraguay 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Uruguay 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Chile 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Venezuela 9:00 P.m. Fanatiz Bolivia 9:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play México 7:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Estados Unidos 8:00 P.m. Fanatiz y FOX Sports FOX España 2:00 a.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, TV y dónde ver en vivo Alianza Lima vs Sporting Cristal

Fecha : Sábado 6 de diciembre del 2025

: Sábado 6 de diciembre del 2025 Partido : Alianza Lima vs Sporting Cristal

: Alianza Lima vs Sporting Cristal Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max | Streaming : Liga 1 Play

: Liga 1 Max | : Liga 1 Play Estadio: Estadio Alejandro Villanueva

Alineaciones, Alianza Lima vs Sporting Cristal