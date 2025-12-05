¡No te pierdas la revancha! Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a enfrentarse por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1. Blanquiazules y rimeneses luchan por el segundo cupo de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
En el partido de ida ambos clubes empataron 1 a 1, con goles de Martín Távara y Hernán Barcos. A continuación te mostramos en qué canales transmiten el partido y dónde ver online por streaming la transmisión.
El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido en todo el Perú vía Liga 1 Max. En México y Sudamérica la transmisión va por televisión en Fanatiz, por streaming podrás ver el juego en Liga 1 Play. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por FOX Sports.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY?
El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de playoffs de la Liga 1, se jugará este sábado 6 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva.
Hora del partido, Alianza Lima vs Sporting Cristal
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
- Estados Unidos: 8:00 p.m.
- España: 2:00 a.m.
Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmisitido en Liga 1 Max a través de sus cableoperadores DirecTV, Claro TV, Win, entre otros. En streaming lo podrás ver por DGO, Zapping TV y Liga 1 Play en Perú. Por otro lado, en el resto del continente, podrás ver el partido por Fanatiz y en USA por FOX Sports. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 P.m.
|Liga 1 Max, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra
|DGO y Zapping TV
|Colombia
|8:00 P.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Ecuador
|8:00 P.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Argentina
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Brasil
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Chile
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Venezuela
|9:00 P.m.
|Fanatiz
|Bolivia
|9:00 P.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|México
|7:00 P.m.
|Fanatiz
|Liga 1 Play
|Estados Unidos
|8:00 P.m.
|Fanatiz y FOX Sports
|FOX
|España
|2:00 a.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, TV y dónde ver en vivo Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Fecha: Sábado 6 de diciembre del 2025
- Partido: Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max | Streaming: Liga 1 Play
- Estadio: Estadio Alejandro Villanueva
Alineaciones, Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Ian Wisdom o Yoshimar Yotún, Martín Távara, Jesús Pretell, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.
