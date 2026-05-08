Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 9 de mayo del 2026 por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Blanquiazules y celestes medirán fuerzas en un partido decisivo para los locales, quienes son líderes del certamen y necesitan sumar de local para depender de sí mismos y coronarse como ganadores. Por su parte, la visita no pasan un buen momento en el torneo local y le urge dar un golpe de autoridad para resurgir en la tabla de posiciones. A continuación, te dejamos los canales que transmiten el partido, a qué hora empieza y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Repasa dónde ver el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 14 de la Liga 1, a qué hora empieza y en qué canales transmiten el partido desde el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026?

El clásico de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 9 de mayo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 3:00 AM del domingo

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 9 de mayo del 2026.

: Sábado 9 de mayo del 2026. Partido : Alianza Lima vs Sporting Cristal

: Alianza Lima vs Sporting Cristal Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura: horarios, canales TV y dónde ver partido desde el estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal va a través de Liga 1 MAX por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal va a través de Fanatiz por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal va a través de Fanatiz por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal va a través de Fanatiz por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal va a través de Fanatiz por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Luis Ramos.

Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Luis Ramos. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago Gonzalez, Gerald Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.