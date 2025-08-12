Canales que transmiten Alianza Lima vs. U. Católica por Copa Sudamericana 2025

¿Dónde ver Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO y EN DIRECTO? Peruanos y ecuatorianos, medirán fuerzas este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva para saber quién tomará la delantera para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2025.

Los íntimos llegan de eliminar a uno de los favoritos, Gremio, sin embargo, adelante tendrá un rival complicado que clasificó a los octavos de final como primero de su grupo. La U. Católica llega en un gran momento y espera sacar un buen resultado en su visita a Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Los canales que transmiten el partido entre Alianza y la U. Católica de Ecuador, fueron oficializados por la misma Conmebol, y aquí te contaremos todos los detalles y dónde podrás ver el partido de octavos según tu país o región.

Repasa los canales que transmiten el partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO GRATIS?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal de DirecTV, Disney+ y ESPN en todo el Perú y Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Paraguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Uruguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Chile lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Ecuador lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Venezuela lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Perú lo pasa: y DirecTV

En Brasil lo pasa: Paramount+

En Colombia lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports, Disney+, ESPN y DirecTV

En México lo pasa: Disney+ y ESPN

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, beIN y fuboTV

¿Cómo ver partido Alianza Lima vs U. Católica en Perú?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Perú por DirecTV Sports, ESPN, Disney+ y DGO.

¿En dónde pasan partido Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Ecuador por DirecTV Sports y Disney+.

¿En qué canales ver partido Alianza Lima vs U. Católica en México?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en México por Disney+.

¿Cómo ver partido Alianza Lima vs Gremio en Estados Unidos?

El partido de Alianza Lima vs Gremio en vivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz, beIN y fuboTV.