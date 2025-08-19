¿Dónde ver partido de Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO? Peruanos y ecuatorianos estarán nuevamente cara a cara por su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Tras la ventaja sacada en Lima de 2 goles, los íntimos van a Quito a intentar sentenciar la llave.

Por otro lado, la U. Católica no sabe lo que es ceder puntos en condición de local en esta Copa, así que, parte como el principal favorito para ganar el partido e intentar darle vuelta a la serie, donde Alianza va adelante.

Aquí te contamos dónde podrás ver el partido en vivo, qué canales son los que tienen la transmisión oficial y cómo verlo vía streaming a través de diferentes aplicaciones.

Repasa en qué canales ver el partido de Alianza Lima vs. U. Católica por partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver Alianza vs U. Católica EN VIVO GRATIS?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal de DirecTV, Disney+ y ESPN en todo el Perú y Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Alianza vs U. Católica HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Paraguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Uruguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Chile lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Ecuador lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Venezuela lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Perú lo pasa: y DirecTV

En Brasil lo pasa: Paramount+

En Colombia lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports, Disney+, ESPN y DirecTV

En México lo pasa: Disney+ y ESPN

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, beIN y fuboTV

¿Cómo ver partido Alianza vs U. Católica en Perú?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Perú por DirecTV Sports, ESPN, Disney+ y DGO.

¿En dónde pasan partido Alianza vs U. Católica en Ecuador?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Ecuador por DirecTV Sports y Disney+.

¿En qué canales ver partido Alianza vs U. Católica en México?

El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en México por Disney+.

¿Cómo ver partido Alianza vs U. Católica en Estados Unidos?

El partido de Alianza Lima vs Gremio en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz, beIN y fuboTV.