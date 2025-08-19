¿Dónde ver partido de Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO? Peruanos y ecuatorianos estarán nuevamente cara a cara por su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Tras la ventaja sacada en Lima de 2 goles, los íntimos van a Quito a intentar sentenciar la llave.
Por otro lado, la U. Católica no sabe lo que es ceder puntos en condición de local en esta Copa, así que, parte como el principal favorito para ganar el partido e intentar darle vuelta a la serie, donde Alianza va adelante.
Aquí te contamos dónde podrás ver el partido en vivo, qué canales son los que tienen la transmisión oficial y cómo verlo vía streaming a través de diferentes aplicaciones.
¿Dónde ver Alianza vs U. Católica EN VIVO GRATIS?
El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal de DirecTV, Disney+ y ESPN en todo el Perú y Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Alianza vs U. Católica HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Paraguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Uruguay lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Chile lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Ecuador lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Venezuela lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Perú lo pasa: y DirecTV
- En Brasil lo pasa: Paramount+
- En Colombia lo pasa: Disney+, ESPN y DirecTV
- En Bolivia lo pasa: Tigo Sports, Disney+, ESPN y DirecTV
- En México lo pasa: Disney+ y ESPN
- En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, beIN y fuboTV
¿Cómo ver partido Alianza vs U. Católica en Perú?
El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Perú por DirecTV Sports, ESPN, Disney+ y DGO.
¿En dónde pasan partido Alianza vs U. Católica en Ecuador?
El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Ecuador por DirecTV Sports y Disney+.
¿En qué canales ver partido Alianza vs U. Católica en México?
El partido de Alianza Lima vs U. Católica en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en México por Disney+.
¿Cómo ver partido Alianza vs U. Católica en Estados Unidos?
El partido de Alianza Lima vs Gremio en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz, beIN y fuboTV.