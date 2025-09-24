Alianza Lima visita a la U. de Chile en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El partido se jugará este jueves 25 de septiembre y lo podrás ver EN EXCLUSIVA por ESPN2, DirecTV y en streaming por Diney+ y DGO, en toda Sudamérica.

Con un estadio sin hinchas, la Universidad de Chile se embarca este jueves en una doble misión: regresar a una semifinal de la Copa Sudamericana por primera vez desde 2011 y sacar de contienda al Alianza Lima de dos goleadores de casta, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El conjunto chileno enfrentará el juego de vuelta de cuartos de final sin su público debido a la sanción impuesta por la Conmebol por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los de Independiente de Argentina en agosto por la vuelta de los octavos, en Buenos Aires.

Alianza Lima vs. U de Chile hoy por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO GRATIS?

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal de ESPN2, DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

Para que puedas ver DirecTV en Perú, puedas hacer por cable mediante una antena o en DSports por la app de DGO, disponible en streaming para celulares, SmarTV, tablet y PC.

¿Canal de TV para ver Alianza Lima vs U. de Chile en Perú?

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Perú por ESPN 2, DirecTV y DGO.

¿En dónde pasan Alianza Lima vs U. de Chile en Chile?

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Chile por ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.

Alianza Lima vs. U de Chile hoy por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

La U, aunque sancionada, avanzó de ronda ante la descalificación del once de Avellaneda y ahora se jugará el pase a la fase de los cuatro mejores, que no pisa desde la campaña de 2011, cuando luego obtuvo la primera corona de un equipo de Chile en el torneo regional.

Ambos elencos enfrentarán un duelo completamente abierto luego del empate 0-0 de la semana pasada en Lima. Y en un escenario tácitamente neutral, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo (470 km al norte de Santiago), lejos de la capital donde suele jugar la U.

Alianza Lima vs. U de Chile hoy por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs U. de Chile en México?

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en México por Disney+.

¿Cómo ver Alianza Lima vs U. de Chile en Estados Unidos?

El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz, beIN y fuboTV.

Posibles alineaciones de Alianza y U de Chile

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia - Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda - Javier Altamirano, Nicolás Guerra, Lucas Assadi. DT Gustavo Álvarez

Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia - Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda - Javier Altamirano, Nicolás Guerra, Lucas Assadi. DT Gustavo Álvarez Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco - Fernando Gaibor, Sergio Peña, Pedro Aquino - Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Hernán Barcos. DT Néstor Gorosito.

Hora del partido, Alianza vs. U. de Chile HOY en Perú

El partido de vuelta entre Alianza y U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana empezará a las 7:30 p.m. en Perú.