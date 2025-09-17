¿Dónde ver Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO y EN DIRECTO? Los blanquiazules atraviesan una temporada destacada de la mano del entrenador argentino Néstor Gorosito: dejó fuera a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores, eliminó a Gremio en los playoffs de ingreso a los octavos de la Sudamericana y ahora aspira a meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Por otro lado, la U de Chile, logró acceder a los cuartos de final, luego de la descalificación de Independiente. El equipo chileno de la mano de Assadi, buscará dar el batacazo en Lima para cerrar la llave en Coquimbo.
Para que puedas ver el partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO GRATIS?
El partido de Alianza Lima vs U. de Chile en vivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs U. de Chile HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Paraguay lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Uruguay lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Chile lo pasa: Disney+, ESPN2
- En Ecuador lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Venezuela lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Perú lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Brasil lo pasa: Paramount+
- En Colombia lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En Bolivia lo pasa: Disney+, ESPN 2
- En México lo pasa: Disney+
- En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, beIN y fuboTV
