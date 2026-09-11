Por Joao Muñoz Tineo

El próximo clásico del fútbol peruano entre y se jugará este sábado 12 de septiembre del 2026 por la fecha 9 del de la . El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) a las 8:00 pm (hora peruana). ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Universitario HOY por TV ONLINE? Lia 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Universitario por TV cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alianza Lima vs. Universitario el sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alianza Lima vs. Universitario el sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Universitario por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026?

El clásico de Alianza Lima vs. Universitario por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 12 de septiembre del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
  • Hora en España: 2:00 AM

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile10:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México7:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos9:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 12 de septiembre del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs. Universitario
  • Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max

  • Liga 1 Max
  • L1 Max

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.

  • Fanatiz

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Colombia?

En Colombia, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.

  • Fanatiz

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.

  • Fanatiz

¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en México?

En México, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.

  • Fanatiz

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universitario

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.
  • Universitario: Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Murrugarra, Quiroz, Jairo Concha, Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.