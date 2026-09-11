El próximo clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario se jugará este sábado 12 de septiembre del 2026 por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) a las 8:00 pm (hora peruana). ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Universitario HOY por TV ONLINE? Lia 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Universitario por TV cable y streaming.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Universitario por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026?
El clásico de Alianza Lima vs. Universitario por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 12 de septiembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|10:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|7:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs. Universitario
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max
- Liga 1 Max
- L1 Max
¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.
- Fanatiz
¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Colombia?
En Colombia, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.
- Fanatiz
¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en Argentina?
En Argentina, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.
- Fanatiz
¿En qué canal transmiten Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO hoy por Liga 1 en México?
En México, el partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señales que posee los derechos del encuentro, y también lo podrá ver vía streaming.
- Fanatiz
Alineaciones de Alianza Lima vs. Universitario
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.
- Universitario: Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Murrugarra, Quiroz, Jairo Concha, Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera.