Alianza Lima vs UTC EN VIVO medirán fuerzas por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Héroes de San Ramón, este sábado 28 de febrero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán una victoria que les permita tomar el primer lugar de la tabla de posiciones y depender de sí mismo camino al título. Por su parte, el conjunto cajamarquino se hace fuerte de local y hará respetar la casa para seguir en lo más alto del torneo. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs UTC EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Alianza Lima vs UTC y los horarios para verlo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Héroes de San Ramón. Foto: ITEA Sports

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

1:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:15 p.m.

3:15 p.m. España: 7:15 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Colombia 1:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Ecuador 1:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Argentina 3:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Brasil 3:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Paraguay 3:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Uruguay 3:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Chile 3:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Bolivia 2:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max Venezuela 2:15 p.m. Liga 1 Max Liga 1 Max México 12:15 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 2:15 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 28 de febrero del 2026.

: Sábado 28 de febrero del 2026. Partido : Alianza Lima vs UTC

: Alianza Lima vs UTC Horario : 1:15 p.m. hora de Lima, Perú.

: 1:15 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Héroes de San Ramón.

Alianza Lima vs UTC se enfrentan este sábado 28 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.